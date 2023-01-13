شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن الجيش اللبناني، أطلق اليوم الجمعة، النار على طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية.

وأكد الجيش - في بيان مقتضب - أن قوة عسكرية نفذت مداهمات في حي الجورة ببرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وألقت القبض على 7 أشخاص بينهم أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبين آخرين بجرائم تجارة المخدرات والقتل.

وأوضح أنه خلال المداهمة حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 4 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المضبوطين.