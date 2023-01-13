شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 9.13 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 9 ملايين و130 ألف لاجئ.