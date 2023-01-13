أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 لدعم قضايا المناخ.. الطريق إلى COP28

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 غدا، السبت، والذي يستمر حتى 19 يناير الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لصياغة مستقبل الكوكب، ومناقشة سبل تحفيز العمل المناخي الفاعل وتطوير ابتكارات تسهم في بناء عالم مستدام.

ويعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28" لقيادة الحوار حول قضية التغير المناخي، وذلك تمهيدا لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دبي نوفمبر القادم، بهدف توفير منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية تسهم في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل وإحراز تقدم في جهود العمل المناخي المستدام لخير البشرية والكوكب.

ومن المقررأن يشارك كل من سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة cop27، وكذلك د.محمود محيي الدين رائد المناخ لقمة cop27، ووزير الكهرباء د.محمد شاكر، وعدد من المسئولين عن قطاع الطاقة الجديدة والتنمية المستدامة في مصر بالحكومة والقطاع الخاص.

ويعقد اليوم اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي والمجلس الأطلسي للطاقة الذي يستمر اليوم وغدا، لبحث العديد من القضايا، وعلى رأسها اﻟطرﯾﻖ إلى تحقيق الحياد المناخي العالمي من خلال محور الطاقة النظيفة، ومناقشة مبدئية لأهم القضايا التي سيتم طرحها في قمة المناخ المقبلة COP28، والمقرر تنظيمها نوفمبر المقبل في دبي.

ويستضيف حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 مجتمع الاستدامة العالمي ويرسم معالم أجندة الحوارات والنقاشات خلال الأسبوع، حيث يقام حفل الافتتاح إلى جانب حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك"، يوم الإثنين 16 يناير، ﺣﯾث ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ ﻗﺎدة ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻧﺎخ ورؤﺳﺎء دول وﻣدﯾرون ﺗﻧﻔﯾذﯾون ورﺟﺎل أﻋﻣﺎل وﻋﻠﻣﺎء وأﻛﺎدﯾﻣﯾون وﻣﺑﺗﻛرون ﻣن أﺟل دراﺳﺔ اﻟﺳﺑل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺳﺗدام.



4 محاور رئيسية 4 محاور رئيسية وتركز الدورة الـ15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة على أربعة محاور رئيسية تتمثل في "التحول العالمي في قطاع الطاقة" و"تعزيز الشراكات واتخاذ خطوات فاعلة" و"التكنولوجيا والابتكار" و" البشر، الكوكب، العوائد".

وتتضمن المناقشات أﻧظﻣﺔ اﻟﻐذاء وﻣﺳﺎر آﻣن وﻣﺳﺗﻘر ﻹﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ، وھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ و ﺗﻌزﯾز اﻟﺷراﻛﺎت ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.

شويسلط محور "تعزيز الشراكات واتخاذ خطوات فاعلة" الضوء على أوﻟوﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻌﮭدات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ إضافة إلى مناقشة ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣول اﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺣول اﻷﺧﺿر.

ويناقش محور "التكنولوجيا والابتكار"، العديد من الموضوعات منها اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة- ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﺣﻠول اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣؤﺛرة واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻗﻠب ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻧﺎخ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻛرﺑون- ﺗﺣدي اﻟﺗدرج إضافة إلى اﻟﺗﻧوع اﻟﺣﯾوي - دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ وﺗﺣدﯾد ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺳرﯾﻌﮭﺎ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﯾﺎه واﻟطﺎﻗﺔ .. اﻵﻓﺎق اﻟواﻋدة ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة وإﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ دور إزاﻟﺔ اﻟﻛرﺑون ﺿﻣن اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.

كما يناقش المشاركون ضمن "محور البشر، الكوكب، العوائد" موضوعات أﻓرﯾﻘﯾﺎ - اﻟﺗﺣول اﻟﻌﺎدل واﻟﺳﺑﺎق ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ وﻓن اﻻﺳﺗداﻣﺔ وﺟﺎﺋزة زاﯾد ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ إضافة إلى اﻟﺷﺑﺎب - ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت.



قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة

وﺗﻣﺛل ﻗﻣﺔ أﺳﺑوع أﺑوظﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺿﻣن أﺳﺑوع أﺑوظﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ، وﯾﺳﺗﻌرض ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻣﺔ رؤﯾﺔ الإمارات لمؤتمر COP28، وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺗﻣر اﻷطراف واﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﺣول ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ، وﺳﺗﺷﻣل اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻣزﯾﺟﺎً ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻧﻘﺎش وﺳﺗوﻓر ﻓرﺻﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول طﻣوﺣﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﻟﻣؤﺗﻣر .COP28

وﯾﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺗﺣدﺛون واﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻘﻣﺔ وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر واﻟﺗﺟﺎرب اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﺑل ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺷراﻛﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ محاور رﺋﯾﺳﯾﺔ .



جائزة زايد للاستدامة جائزة زايد للاستدامة

وﺗﺄﺳﺳت ﺟﺎﺋزة زاﯾد ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2008 ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻌﻣل اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ، وﺗﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﺎﺋزة زاﯾد ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ 3 ﻣﻼﯾﯾن دوﻻر، وﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻً ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻠﮭﻣﺔ ﺿﻣن ﺧﻣس ﻓﺋﺎت ھﻲ: اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.

وﺗﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﺋزة ﻛل ﻋﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة وﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟرﺑﺣﯾﺔ واﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻗد ﻛرﻣت اﻟﺟﺎﺋزة ﺣﺗﻰ اﻵن 96 ﻓﺎﺋزاً، ﺳﺎھﻣت ﻣﺷﺎرﯾﻌﮭم ﻓﻲ إﺣداث ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة أﻛﺛر ﻣن 378 ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻓﻲ 150 دوﻟﺔ.

وﯾﺗم ﺿﻣن ﻓﺋﺔ اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻛرﯾم ﺳت ﻣدارس ﻣن ﺳت ﻣﻧﺎطﻖ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺟﺎﺋزة ﺗﺻل إﻟﻰ 100 أﻟف دوﻻر، وھذه اﻟﻣﻧﺎطﻖ ھﻲ: اﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﺎن، وأﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى، واﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، وأوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ، وﺟﻧوب آﺳﯾﺎ، وﺷرق آﺳﯾﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ.



أول قمة للهيدروجين الأخضر أول قمة للهيدروجين الأخضر

ولأول مرة يتم إقامة ﻗﻣﺔ اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر عالميا، لبحث ما تم تحقيقه عربيا وإماراتيا في ﻣﺟﺎل اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺻﺔ ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ العاملة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻵراء واﻟﺧﺑرات، وﺗﺳﻠط اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أﺣدث اﻟﺗوﺟﮭﺎت واﻟﺗطورات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر، وﺗﺣوﯾﻠﮫ، وﻧﻘﻠﮫ، وﺗﺧزﯾﻧﮫ، واﺳﺗﺧداﻣﮫ.

وﺳﯾﻌﻘد ھذا اﻟﺣدث ﺳﻧوﯾﺎً ﻓﻲ إطﺎر أﺳﺑوع أﺑوظﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ اﺑﺗداء ﻣن دورة ﻋﺎم 2023 وﺳﯾﺗم دﻋﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم "ﻣرﻛز اﻟﮭﯾدروﺟﯾن" ﺿﻣن اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧدوات اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﻛل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺷﻛل دوري.

ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺳﯾدات ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة

ويعد ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺳﯾدات ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة، اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎم ﺿﻣن ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺳﯾدات ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة، ﺑﮭدف ﺑﺣث وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻣن ﻣﻧظور ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺗﻲ اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺳﺗداﻣﺔ، وﺗرﻛز هذه الدورة ﻋﻠﻰ ﺑﺣث ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ وأھﻣﯾﺔ دور ﻛل ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺷراﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾم وﺿﻣﺎن ﺗﺑﻧﻲ ﻧﮭﺞ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن.



منتدى شباب من أجل الاستدامة منتدى شباب من أجل الاستدامة

وﺗﻘﺎم ﻣﻧﺻﺔ "ﺷﺑﺎب ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗداﻣﺔ" ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﺧﺎﻟد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن زاﯾد آل ﻧﮭﯾﺎن، ﻋﺿو اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻹﻣﺎرة أﺑوظﺑﻲ رﺋﯾس ﻣﻛﺗب أﺑوظﺑﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي، ﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻟﯾﺻﺑﺣوا ﻗﺎدة وﺳﻔراء ﻟﻼﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، وﺗرﻛز ﻧﺳﺧﺔ 2023 ﻣن اﻟﻣﻧﺗدى ﻋﻠﻰ "ﺗﻌزﯾز ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ ﺟﮭود اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ واﻟﺗﺣول ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ."



مبادرة ابتكر مبادرة ابتكر

هي ﻣﺑﺎدرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺗوﻓر ﻣﻧﺻﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻻﺳﺗﻌراض ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻧﻘل، واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ، واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ، واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ، واﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ.

وﺗﺷﻣل أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌرض ﻟﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧوﻋﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣﺛرﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، وﻋﻘد ﻣﻧﺗدى اﻓﺗراﺿﻲ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﺣوار، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺻﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺻدر.