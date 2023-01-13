شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نضع ثقتها بالشركات الألمانية ونتطلع للمزيد من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمة الخميس مع ممثلي الشركات الألمانية بغرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، أن بغداد تضع ثقتها في الشركات الألمانية.

وقال السوداني في كلمة له خلال لقائه ممثلي الشركات الألمانية في الدعوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين، إن الحكومة العراقية الجديدة تتوجه نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

وأضاف أن العراق يضع ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية. وأشار إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تشخيص التحديات التى تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية.

وتابع السوداني قائلا أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات.

ولفت إلى أن الحكومة عمدت على تسهيل منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية للمستثمرين مباشرة في المنافذ الحدودية العراقية (البرية، والبحرية، والجوية) لغرض الاستثمار.

وأكد دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات.

وأردف قائلا: "من المتوقع أن تكون كلف إنتاج الطاقة المتجددة في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وكذلك دعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء".

وحث السوداني "الشركات الألمانية للمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات المشتركة، التي ستمثل خارطة طريق في عمل الشركات الألمانية في العراق".

ونوه إلى أن الحكومة تسـعى إلى فتح خطوط جوية بين العاصمتين بغداد وبرلين وباقي المدن العراقية والألمانية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين. وواصل: "نطمح إلى شراكة استراتيجية وتعاون في جميع المجالات بين البلدين".

وأكد رئيس الوزراء العراقي على اشتراك شركات القطاع الخاص العراقي بالمشاريع التي في عهدة الشركات الألمانية، وعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية وديمومتها، مشددا على أهمية تنشيط السياحة بطريقة المجاميع السياحية، لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالعراق، وتجاوز العقبات.