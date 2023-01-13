شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجوم الإرهابي قرب وزارة الخارجية الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان صحفي الخميس- موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.