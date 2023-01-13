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الكويت تدين الهجوم الإرهابي قرب وزارة الخارجية الأفغانية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان صحفي الخميس- موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الصديق. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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