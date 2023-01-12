شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقيّم مسار تحولات قطاع الطاقة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا ) اجتماع جمعيتها الثالث عشر يومي 14 و 15 يناير 2023، في أبوظبي ويضم الاجتماع رؤساء الدول، والوزراء، وصنّاع القرار في مجال الطاقة من المنظمات متعددة الأطراف، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الدوليين، ومجموعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتقييم التقدم المحرز في تحول قطاع الطاقة العالمي ووضع أجندة عمل لتسريع وتيرة هذه العملية.

وستركز مناقشات الاجتماع، الذي يعقد ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، على إيجاد الحلول وعوامل التمكين الحيوية لدعم التحول في قطاع الطاقة، مثل الاستثمار، والمواد الأساسية، وتخطيط سياسات الطاقة، وإزالة الكربون من قطاعات الاستخدام النهائي، والعلاقة بين مصادر الطاقة المتجددة والرعاية الصحية. وسيشهد الاجتماع عقد لقاءات وزراية مخصصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في مسار التحول في قطاع الطاقة في تلك المناطق.

ويعدّ هذا الاجتماع السنوي الأول في أجندة أعمال قطاع الطاقة العالمي لعام 2023، و يجمع أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى تحت شعار "تحولات الطاقة حول العالم - التقييم العالمي" لتحديد أولويات مسار التحول في قطاع الطاقة، استعداداً لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق من العام.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "نحن أمام فرصة استثنائية ومسؤولية كبرى لنضمن أن القرارات التي نتخذها اليوم بخصوص قطاع الطاقة ستضعنا على مسار إيجابي نحو التنمية المستدامة، ويتيح اجتماع الجمعية فرصوللحكومات تنسيق الجهود بينها لبناء نظام طاقة جديد، وتحقيق أهداف اتفاق باريس والأولويات العالمية الأساسية؛ مثل خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الصناعية وسلاسل التوريد الخضراء، وضمان أمن الطاقة والوصول الشامل وغيرها".





مسئولية جماعية ومن جانبه، قال راج كومار سينج، وزير الدولة الهندي للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" : "إن تحول نظام الطاقة ليس مجرد أولوية في هذه الأوقات الحاسمة، وإنما يشكل أيضاً مسؤولية جماعية تقع على عاتق البلدان والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية كافة، مضيفا أن الهند مساعيها الدؤوبة لتحقيق التزاماتها بمجال العمل المناخي، ونتطلع إلى تسهيل المناقشات حول مسار تحول نظام الطاقة استعداداً لعملية التقييم العالمي.

وتنطلق الجلسة التمهيدية للجمعية يوم غد (الجمعة 13 يناير 2023) قبل انعقاد اجتماعها، وتتضمن فعالياتٍ لأصحاب المصلحة لاستعراض مختلف آراء البرلمانيين والشباب والقطاع الخاص بشأن التحول في قطاع الطاقة. وتتضمن أجندة الجلسة مناقشة مواضيع متنوعة مثل إدارة نهاية عمر ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشاريع الطاقة المتجددة اللامركزية، وحفز التمويل المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة.