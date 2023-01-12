شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السعودى: المملكة تمر بمرحلة تحول كاملة فى الخدمات اللوجستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير النقل السعودى، صالح الجاسر، اليوم الخميس، إن المملكة تمر بمرحلة تحول كاملة فى الخدمات اللوجستية والنقل.

وأضاف الجاسر -خلال مشاركته في "مؤتمر التعدين الدولى"، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية- أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية سيكون أحد الميزات التنافسية لقطاع التعدين في المملكة، مبينا أن السعودية لديها بنية تحتية جيدة فيما يتعلق بالموانئ والسكك الحديدية.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذى لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية السعودية سليمان المزروع، عن وجود مبادرات ستوصل المملكة إلى 50% من مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن قطاع التعدين لن يكون بمعزل عن الصناعة والطاقة واللوجستيات.

وأكد المزروع، بأهمية العمل على عمليات الاستكشاف للوصول إلى الانبعاثات الصفرية فى عام 2060، منوها بأن المملكة تسعى إلى الدمج والتكامل على المدى الطويل في عمليات التطوير اللوجيستية.