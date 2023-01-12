شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 فلسطينيين بينهم صحفيان خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 10 فلسطينيين، بينهم صحفيان، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل -في تصريح له- إن خمسة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم الصحفيان ناصر أشتية وحسن قمحية، فيما أصيب آخران بجروح بعد أن دعسهما جيب عسكري، وسجلت ثلاث إصابات بشظايا الرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت مخبزا في البلدة القديمة من المدينة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في مناطق متفرقة من المدينة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين بالرصاص.

وأضاف جبريل أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان، لم تعرف هوياتهم بعد، كانوا متواجدين داخل المخبز.