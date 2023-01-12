شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى محيط وزارة الخارجية الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، مما تسبب فى وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأعربت الوزارة - في بيان اليوم الخميس،وفقا لوكالة ألأنباء السعودية ، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدةً على وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في هذا المصاب، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل .

وقتل وأصيب عدد من الأشخاص فى انفجار وإطلاق نار وقع الأربعاء، قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية، فى العاصمة كابول.

وقال مصدر محلى لـ"سبوتنيك" الروسية، إنه "سمع دوى انفجار قرب وزارة الخارجية الأفغانية، فضلا عن سماع إطلاق نار أيضا"، دون المزيد من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أفغانية "مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في الانفجار الذي وقع قرب مقر وزارة الخارجية في العاصمة كابول".

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أعلنت، في الأول من الشهر الجاري، سقوط جرحى وقتلى جراء انفجار وقع، في مطار عسكري في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور "وقع انفجار في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول.