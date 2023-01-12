شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إصابة 4 عسكريين فى تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين خلال مداهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إصابة 4 عسكريين فى تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، خلال مداهمات صباح اليوم الخميس، فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأكد الجيش - في بيان مقتضب - أن قوة عسكرية نفذت مداهمات في حي الجورة ببرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وألقت القبض على 7 أشخاص بينهم أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبين آخرين بجرائم تجارة المخدرات والقتل.

وأوضح أنه خلال المداهمة حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 4 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المضبوطين.

