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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق هاتفها الذكي Thinkphone الجديد لحل المشاكل اليومية، التي يعاني منها المستخدم عند استعمال أجهزة اللاب توب والهاتف الذكي مثل تبادل البيانات واتصالات الواي فاي WLAN وإدارة الملفات والإشعارات بين اللاب توب المزود بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز والهاتف الذكي المزود بنظام جوجل أندرويد.

كل ما تريد معرفته حول لينوفو Thinkphone



سيتم أيضًا تثبيت تطبيقات Microsoft 365 وOutlook وTeams على الفور على الهواتف الذكية ThinkPhone (حتى أن هناك زرًا منفصلًا على الهيكل يسمح لك باستخدام الهاتف الذكي كجهاز اتصال لاسلكي). بالإضافة إلى ذلك، يمكن مزامنة الهاتف الذكي مع أجهزة الكمبيوتر، مما يسمح لك بالحصول على الحافظة المشتركة، والإشعارات من الهاتف الذكي في Windows Action Center، ونقل الملفات، وتشغيل التطبيقات من الهاتف الذكي على الكمبيوتر، واستخدام كاميرات الهاتف الذكي لمكالمات الفيديو، واستخدام الهاتف الذكي بسهولة كنقطة اتصال.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي Thinkphone الجديد المزود بنظام جوجل أندرويد يتصل بجهاز اللاب توب عن طريق شبكة الواي فاي WLAN، ولا تقتصر وظيفته على مشاركة الاتصالات الجوالة فحسب، بل يمكن نقل النصوص المنسوخة والصور الحالية والمستندات الممسوحة ضوئيا بسلاسة إلى جهاز اللاب توب أو الهاتف الذكي واستعمالها بواسطة التطبيقات المعنية. وتتيح وظيفة مدير الملفات نقل المستندات بسلاسة بين الهاتف الذكي واللاب توب.

وبفضل وظيفة الإشعارات الموحدة تظهر إشعارات الهاتف الذكي على الحاسوب، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى التبديل المستمر بين الجهازين، كما يتيح الاتصال أيضا تدفق التطبيقات من الهاتف الذكي إلى الحاسوب، بحيث يمكن قبول المكالمات الهاتفية على الحاسوب واستعمال كاميرا الهاتف الذكي Thinkphone عن طريق الحاسوب باعتبارها كاميرا ويب.

وأكدت الشركة الصينية أنه يمكن استعمال الهاتف الذكي Thinkphone مع جميع أجهزة اللاب توب الجديدة المزودة بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز عن طريق برنامج لينوفو ReadyFor.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Thinkphone الجديد، المطور لدى شركة موتورولا والتابعة لشركة لينوفو، على شاشة OLED قياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز، مع دعم تقنية HDR10+.

وينبض بداخل الهاتف الذكي الجديد معالج كوالكوم Snapdragon 8+ من الجيل الأول وذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 أو 12 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 أو 256 أو 512 غيغابايت.

ويمتاز الهاتف بمقاومة الغبار وفقا لفئة الحماية IP68 وMIL-STD 810H ويتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.25 متر والغمر في المياه حتى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال تزويده ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة 68 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميغابيكسل والكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل.

سيتم طرح ThinkPhone للبيع خلال الشهر الجاري