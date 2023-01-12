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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عندما تكون حزينا أو متوترا، فمن المغري للغاية الانغماس في الإغراءات وتذويب قطعة كبيرة من الشوكولاتة في معدتك.

دراسة تؤكد أن "الأكل العاطفي" قد يكون مضرا لقلبك!

حذر الباحثون من أن هذا قد يكون ضارا لصحة قلبك على المدى الطويل.

درس العلماء 1109 أشخاص تم تقييمهم على أساس ما إذا كانوا يأكلون عاطفيا - كفتح الثلاجة استجابة لمشاعر مثل الحزن أو التوتر بدلا من الجوع.

وقد تمت متابعتهم لمدة 13 عاما وتسجيل أي ضرر من هذا يحدث في القلب والأوعية الدموية.

شمل ذلك سرعة موجات النبض السباتي - في الفخذ - ما يشير إلى تصلب الشرايين - والخلل الانبساطي، ما يشير إلى تصلب في القلب.

وترتبط بتصلب الشرايين زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ذلك أن القلب الثابت يعني أن العضلات لا تسترخي بدرجة كافية بعد الانقباض، وهذا يرتبط باحتمال الإصابة أكثر بفشل القلب.

وكشف التحليل أن الأكل العاطفي مرتبط به تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بتيبس القلب بنسبة 38%.

ووجد الباحثون أن مستويات التوتر أوضحت 32% من العلاقة بين الأكل العاطفي وتيبس القلب.

ومع ذلك، لا يبدو أن كمية السعرات الحرارية التي تم تناولها لها أي تأثير.

وقد أعلن الباحثون، من مستشفى جامعة نانسي في فرنسا، النتائج التي توصلوا إليها في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

وقال البروفيسور نيكولاس جيررد، أحد معدي الدراسة: "قد نتوقع أن يأكل الأشخاص العاطفيون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والتي بدورها ستؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، لكن هذا لم يكن كذلك.

أحد التفسيرات هو أننا قمنا بقياس متوسط السعرات الحرارية المتناولة وأن الأكل العاطفي قد يسبب فرطًا في تناول الطعام عند الإجهاد".

ونصح الباحثون بأن إحدى طرق المساعدة على تجنب الأكل العاطفي هي محاولة تناول الطعام "بانتباه وتأنٍّ".

وقال البروفيسور جيررد: "إن الأكل العاطفي يجعل الفرد يستهلك الطعام لإرضاء الدماغ بدلا من البطن/المعدة. الأكل اليقظ يمكن أن يساعد في كسر هذه العادة. إنه يعني قضاء بعض الوقت لتناول الطعام، سواء بمفردك أو مع الآخرين، والبقاء في الوقت الحالي وإدراكا لما تفعله، وعدم تشتيت انتباهك عن طريق الهاتف أو التلفزيون".

وقالت المعدة الرئيسية، الدكتورة ساندرا واجنر: "قد يكون التوتر أحد أسباب تناول الطعام استجابة للمشاعر بدلا من الجوع. نحن نعلم أن الأكل العاطفي أقل وعيا للجوع والشبع، لكن الأكل الواعي يجلب الانتباه إلى هذه الأحاسيس الجسدية. النشاط البدني - سواء كان مشيًا أو تمرينا أكثر كثافة - هو طريقة أخرى لتجنب الأكل العاطفي لأنه يخفف التوتر ويوفر نشاطا بديلا. ويمكن أن تساعد تمارين التأمل والتنفس لمدة 10 دقائق فقط يوميا في تقليل التوتر".

اكتشف علماء أن العمر الأكثر شيوعا لأن يصبح الناس آباء على مدار الـ 250000 سنة الماضية كان 27 عاما.

ووجدوا أيضا أن الآباء كانوا دائما أكبر سنا من الأمهات، بمتوسط فجوة عمرية تبلغ 7.5 أعوام، وفقا لدراسة من جامعة إنديانا.

ويحتوي الحمض النووي للطفل ما بين 25 و75 طفرة جينية تميزه عن والديه، وتعتمد أنواع الطفرات التي تحدث على عمر الوالدين.

وقد استخدم الباحثون 25 مليون متغير جيني لدى الأطفال.

وقال المعد المشارك الدكتور ريتشارد وانغ: "قصة التاريخ البشري تم تجميعها معا من مجموعة متنوعة من المصادر: السجلات المكتوبة والاكتشافات الأثرية والحفريات وما إلى ذلك. تقدم جينوماتنا، أي الحمض النووي الموجود في كل خلية من خلايانا، نوعا من مخطوطة للتاريخ التطوري البشري. وتؤكد النتائج التي توصلنا إليها من تحليلنا الجيني بعض الأشياء التي عرفناها من مصادر أخرى - مثل الارتفاع الأخير في عمر الوالدين - ولكنها تقدم أيضا فهما أكثر ثراء للتركيبة السكانية للإنسان القديم".

وتساهم هذه النتائج في فهم أفضل لتاريخنا المشترك. ويمكن أن توفر معلومات الأجيال رؤى حول الأحداث التاريخية، على سبيل المثال، عندما هاجرنا إلى قارات جديدة أو نشأنا مع أقارب بشريين باتوا منقرضين الآن.

ظهر نوع الإنسان الحديث، Homo sapiens، لأول مرة منذ نحو 300.000 عام، لكن الدراسات السابقة التي حددت أوقات الجيل البشري لا تنظر إلا إلى الـ 45.000 سنة الماضية. ويفعلون ذلك عن طريق قياس مدى تمايز الحمض النووي الحديث عن العينات القديمة، ولكن متوسط البيانات عبر الذكور والإناث.

وبالنسبة للدراسة الجديدة، التي نُشرت في Science Advances، أراد الباحثون المقيمون في بلومنغتون إعادة النظر في الوقت المناسب وتقدير أعمار الأمومة والأبوة بشكل منفصل.

وقال المعد المشارك الدكتور ماثيو هان: "من خلال بحثنا عن الإنسان الحديث، لاحظنا أنه يمكننا التنبؤ بالعمر الذي ينجب فيه الأشخاص أطفالا من أنواع طفرات الحمض النووي التي تركوها لأطفالهم".

ولاحظوا أن نوعا معينا من الطفرات الجينية، يُعرف باسم طفرة "دي نوفو"، كان مرتبطا بأعمار والدي الطفل. وطفرات دي نوفو هي تغيرات جينية تظهر لأول مرة في أحد أفراد الأسرة، وهي نتيجة لطفرة موجودة في البويضة أو الحيوانات المنوية، أو التي حدثت أثناء نمو الجنين.

وباستخدام الملايين من طفرات "دي نوفو" في الأطفال الذين لديهم آباء معروفون بعمرهم عند الحمل، قام الباحثون بنمذجة العلاقة بين التغيير وعمر الوالدين.

وأضاف الدكتور هان: "قمنا بعد ذلك بتطبيق هذا النموذج على أسلافنا البشريين لتحديد العمر الذي أنجبه أسلافنا".

وكشف أن متوسط عمر الرجال الذين أصبحوا آباء خلال الـ 250 ألف سنة الماضية هو 30.7 سنة، ومتوسط عمر النساء اللائي أصبحن أمهات كان 23.2 سنة.

ومع ذلك، فقد تقلصت هذه الفجوة العمرية على مدى الـ5.000 سنة الماضية، حيث وجد العلماء أن متوسط عمر المرأة الذي تلد فيه اليوم قد ارتفع إلى 26.4 سنة.

ولاحظ الفريق أيضا أن عمر الوالدين ربما انخفض إلى نحو 25 عاما منذ نحو 6.400 عام، "متزامنا تقريبا مع الصعود التاريخي للحضارات المبكرة".

وكتبوا: "قبل ذلك، كان قد انخفض من ذروة بلغت 29.8 ± 4.1 سنة عند 1400 جيل (منذ 38.000 سنة)، قبل بداية العصر الجليدي الأخير".