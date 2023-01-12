شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى اللبنانيين فى وفاة رئيس مجلس النواب السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التعازى إلى اللبنانيين فى وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسينى.

وكتب أبو الغيط - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس، "أعزي اللبنانيين في وفاة السياسي الكبير ورئيس مجلس النواب السابق ‎حسين الحسيني، ونتذكر بكل تقدير وعرفان دوره المشهود في التوصل لإتفاق ‎(الطائف) الذي ما زال لليوم الركيزة الأساسية للسلم الأهلي في ‎لبنان".

وكان مجلس الوزراء اللبنانى أعلن الحداد الرسمى فى البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من الأربعاء، لوفاة رئيس مجلس النواب اللبنانى السابق حسين الحسينى.

ونص القرار، الذي وقعه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، على تنكيس الأعلام على الإدارات العامة والبلديات وتعديل البرامج في الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الحدث.

كما نعى ميقاتي وفاة الحسينى، مؤكدا أن بغيابه فقد لبنان اليوم قامة وطنية ودستورية أصيلة بعد أن شكل حضوره علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وطبع العمل التشريعي بخطوات أساسية على مدى سنوات عديدة.

وأشار إلى الرائد في حقبة مؤتمر "اتفاق الطائف"، معتبرا أن له الفضل الكبير في إقرار "وثيقة الوفاق الوطني" التي أنهت الحرب اللبنانية.