شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم "قلنديا" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد فلسطينى "41 عاما" بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم "قلنديا" شمال القدس.

وذكر مركز قلنديا الإعلامي أن القوات احتجزوه بعد إصابته، وتركوه على الأرض ينزف ومنعوا الأهالي من الاقتراب منه، وعندما تمكنوا من الوصول إليه، كان قد ارتقى شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأعلنت قوى وطنية فلسطينية عن إضراب شامل اليوم في مخيم قلنديا؛ حدادا على روح الشهيد، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين، كما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى سبعة بينهم ثلاثة أطفال.