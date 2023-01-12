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رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان يتوجه إلى جوبا

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القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا . 

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالى، فى بيان، إن البرهان سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع أفاق التعاون المشترك.

ويرافق رئيس مجلس السيادة، الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع المكلف ووكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي ونائب محافظ بنك السودان. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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