شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان يتوجه إلى جوبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالى بالسودان،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم إلى جوبا، بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا .