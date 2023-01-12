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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة لودميلا كلوتشكو، أن تسخين مقاعد السيارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة.

طبيبة روسية توضح.. ما هي أضرار ومخاطر تسخين مقاعد السيارة؟



وكشفت الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، درجة الحرارة المثالية داخل السيارة، وما هي أضرار تسخين مقاعد السيارة على الصحة.



فوفقا لها، الحرارة المثالية داخل السيارة هي 20-22 درجة مئوية. وعندما تكون اعلى من 20 درجة مئوية، يمكن أن تؤدي إلى إبطاء سرعة رد فعل السائق، ما يسبب الحوادث.

وتقول: "كما أن تشغيل مدفأة السيارة بدرجة الحرارة القصوى يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية، مثل جفاف الغشاء المخاطي، التهاب الأنف، تفاقم أمراض الرئة المزمنة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث التسمم بأول أكسيد الكربون، وفقدان الوعي والدوخة، وحتى عدم تحديد الاتجاه".

وتضيف، كما لا ينصح بفتح نوافذ السيارة عندما يكون الهواء داخل السيارة ساخنا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم والتهاب العصب الوجهي أو المفاصل.

وتشير الدكتورة، إلى أن تسخين مقاعد السيارة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة: "بالنسبة للرجال التهاب البروستات، ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، ما يؤدي إلى العقم. وبالنسبة للنساء قد يؤدي إلى التهاب ما فوق المبيض (المبيض الجانبي)، وإذا كان هناك ورم في منطقة الحوض فسوف يتحول إلى ورم خبيث".

وتضيف، يجب ألا تزيد فترة قيادة السيارة عن تسع ساعات في اليوم وفقا للظروف الجوية والوقت.

وتقول: "من الضروري أن يتخلل ذلك فترات راحة. لأن قيادة السيارة فترة طويلة يسبب تشتت الانتباه ويضعف الرؤية وتعب القدمين واليدين".

أعلن البروفيسور أندريه ديمين، رئيس الجمعية الروسية للصحة العامة، أن تسخين مقاعد السيارة في الجو البارد يجعل الرحلة مريحة. ولكن على الرجال عدم الإفراط في ذلك.

ويشير البروفيسور ديمين في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن السيارات الحديثة مزودة بمنظمة تدفئة تشمل المقاعد،. ولكي لا تلحق هذه المنظومة أي أذى بمستخدم السيارة، يجب مراعاة قواعد بسيطة.



ويقول، "بصفتي سائق سيارة وطبيبا أنصح باستخدام هذه المنظومة، لأن الحرارة المنخفضة يمكن أن تسبب أمراضا مختلفة وفي مقدمتها التهاب الجذور الشائع بين سائقي السيارات. ولكن توجد هنا بعض الأمور الدقيقة. قبل التحرك يفضل الكف عن تسخين المقعد. لأن هذه المنظومة يجب ألا تعمل باستمرار، بل يكفي تشغيلها خلال فترة تسخين السيارة في الجو البارد فقط".

ويحذر البروفيسور من إهمال هذه القاعدة، وتسخين المقعد لفترة طويلة.

ويقول، "ليس من الضروري تسخين المقعد كثيرا، بحيث يصبح ساخنا جدا. لأن المنظومة ليست مخصصة لذلك، بل فقط لمنع الشعور بأنك تجلس على مقعد بارد. كما أن تدفئة الجسم بواسطة مقعد ساخن مضر للصحة، وخاصة إذا كان الشخص مضطر لمغادرة السيارة في الجو البارد بين فترة وأخرى. لأنه عند الخروج من صالون السيارة الدافئ إلى البرد، يجب ارتداء ملابس إضافية لمنع انخفاض درجة حرارة الجسم والإصابة بنزلات البرد، أو بمشكلات صحية أخرى".

ويضيف، هناك اعتقاد سائد، يفيد بأن الإفراط في استخدام منظومة تدفئة مقاعد السيارة لفترة طويلة، يزيد من احتمال إصابة الرجال بالعقم.

ويقول، "مثل هذه المعلومات منتشرة. لسبب ما وضعت الطبيعة الغدد الجنسية الذكرية في كيس الصفن، ويجب أن تكون درجة حرارتها منخفضة، لكي تجري جميع العمليات بصورة طبيعية. لذلك يجب عدم تسخين مقعد السيارة فترة طويلة، لأنه قد يؤدي إلى إصابة الرجل بالعقم، لذلك حتى ينصح الرجال بعدم الجلوس فترة طويلة. وهذا ما يعاني منه سائقو الشاحنات وسكان المدن الكبيرة في حالة الاختناقات المرورية. وهذه مسألة غير فسيولوجية وضد الطبيعة تماما".

ويضيف، يمكن بدلا من منظومة تدفئة المقاعد، استخدام أغطية خاصة للمقاعد في الجو البارد.