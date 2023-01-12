شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: الاستعانة ﻿بتقنيات الذكاء الاصطناعى لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى بالمملكة السعودية، الاستعانة بعدد من الخدمات التكنولوجية المتطورة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم من بينها عددٍ من "الروبوتات" التي تعمل من خلال منصات التحكُّم عن بعد، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "روبوت" تطهير وتعقيم ذكي، و"الروبوت" التوجيهي، وذلك خلال العام الجاري لموسم الحج والعمرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال استعراض الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في النسخة الثانية لخدماتها ضمن معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" بجناح كبير والذي يضم عدداً من الخدمات المتطورة والتقنية التي تقدمها الرئاسة لضيوف بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم.

كما استعرضت مراحل تطور العربات، ابتداءً من الكرسي الخشبي الذي كان يحمله العديد من الأشخاص فوق رؤسهم ليطوفوا أو يسعوا بالحجيج والمعتمرين، ثم العربات اليدوية المصنوعة من الخشب والحديد المغطاة بالإسفنج ذي اللون الأخضر، وبعد ذلك العربات اليدوية ذات الوزن الخفيف التى تُوزَّع من خلال النقاط والمراكز المخصصة، وأخيراً العربات الكهربائية الحديثة ذات المواصفات والمقاييس العالمية.

كما تم استعراض بعض النماذج من وسائل الترجمة ومصحف بلغة برايل ومعدات غسيل الكعبة من الداخل، وعدداً من الأطياب وماء الورد ودهن العود والبخور، التي تستخدم لتنقية جنابات الحرم الشريف والمسجد النبوي الشريف.