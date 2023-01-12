شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تقرر زيادة عدد نواب البرلمان لـ 176 عضوًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الموريتانية،زيادة عدد مقاعد البرلمان ليصبح 176 عضوًا.

وذكر بيان صدر الاربعاء في ختام اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، أنه تم تحديد العدد الإجمالي للنواب في الجمعية الوطنية بـ(176) نائبا.

كما تقرر إجراء تعديل جوهري في نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية البلدية والجهوية، وذلك فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن: البلدي والجهوي، إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر.

وتسعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية خلال شهر مايو القادم وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يرأس موريتانيا منذ 2019.