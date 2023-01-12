شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يؤكد أن زيارته لألمانيا لتأكيد قوة العلاقات السياسية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن زيارته الرسمية إلى ألمانيا الأسبوع المقبل، تعد تأكيدًا على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين.

وقال السوداني، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الفضائية العراقية، الأربعاء، إن الخبرة الألمانية ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد.

وأوضح :"نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشدداً بالقول "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "نقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكداً أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد".