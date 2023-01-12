شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى السابق أمام المحكمة الجنائية المختصة بالفساد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، الخميس، أمام قاض من قضاة المحكمة الجنائية المختصة بالفساد، وذلك للمرة الأولى منذ توجيه الاتهام إليه في يناير عام 2020.

وقال مصدر قضائي موريتاني إن الرئيس السابق متهم بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

وأضاف المصدر أن الرئيس الموريتاني السابق سيمثل غدا مع 10 متهمين في الملف أمام أحد قضاة المحكمة الجنائية حيث سيمثل كل واحد منهم على انفراد أمام القاضي.