شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشيد بدور العراق في القضاء على داعش الإرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأردن بدور العراق في محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي الذي يزور العراق اليوم الأربعاء الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.



وأعرب الوفد الأردني عن تطلع بلاده للتعاون في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، مؤكدا الدور الأساسي للعراق في القضاء على داعش الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.



بدوره، أكد رشيد، خلال اللقاء في قصر بغداد، أن العلاقات الأردنية العراقية متينة وراسخة، وهي محل فخر واعتزاز وتخدم المصالح المشتركة.



ولفت إلى استعداد العراق لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني، مؤكدا أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة.



واستعرض اللقاء علاقات التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهميتها والعمل على تنميتها وتقويتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.



ونقل رئيس مجلس النواب الأردني، تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس العراقي، مشيرا إلى اعتزاز الملك عبدالله الثاني بالعراق وحرصه على إدامة العلاقات القوية وتأكيده على دعم العراق وشعبه، فيما حمّل الرئيس العراقي، الصفدي تحياته إلى العاهل الأردني وتمنياته له بالصحة والنجاح وللشعب الأردني بالتقدم والازدهار.