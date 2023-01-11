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اعتقال 3 إرهابيين فى بغداد إثر حملة أمنية على عصابات داعش

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اعتقال ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات في العاصمة العراقية بغداد وكركوك.


ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن جهاز مكافحة الإرهاب - في بيان - قوله: "استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين أولاهما في شمال بغداد، حيث تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين، وبحوزتهم حزام ناسف ومواد متفجرة أخرى".


وأضاف البيان: "تم تنفيذ عملية أخرى في وادي الشاي بمحافظة كركوك، أدت إلى تدمير عدة مضافات لعصابات (داعش) الإرهابي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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