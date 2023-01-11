شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 إرهابيين فى بغداد إثر حملة أمنية على عصابات داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اعتقال ثلاثة "إرهابيين" وتدمير مضافات في العاصمة العراقية بغداد وكركوك.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن جهاز مكافحة الإرهاب - في بيان - قوله: "استنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين أولاهما في شمال بغداد، حيث تم إلقاء القبض على 3 إرهابيين، وبحوزتهم حزام ناسف ومواد متفجرة أخرى".



وأضاف البيان: "تم تنفيذ عملية أخرى في وادي الشاي بمحافظة كركوك، أدت إلى تدمير عدة مضافات لعصابات (داعش) الإرهابي".