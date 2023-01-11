شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامى شريكٌ استراتيجى لأكبر معرض عالميّى للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعوةٍ من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، تشارك رابطة العالم الإسلامي بوصفها "شريكاً استراتيجياً" في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج 2030)، وهو أكبر معرضٍ على مستوى العالم متخصصٍ في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وينطلق هذا العام تحت شعار "الجودة في منظومة الخدمات"، برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

ووجَّه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأن تتضمّن هذه الشراكة الاستراتيجية إطلاق النسخة الأحدث من "المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"، خلال فعاليات "إكسبو الحج 2030"، ليمثِّل المشاركة الحضارية الأهمَّ من نوعها في إبراز مضامين السيرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية، ولاسيما السيرة العطرة في المشاهد المباركة للحج والعمرة، في سياق متكامل ينسجم مع رؤية السعودية 2030، بتعزيز الباعث الإيماني للحاج والمعتمر والزائر.

ويشتمل المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية على أعداد حافلة من الأقسام والأجنحة، حاملاً شعار "السيرة كأنك تعيشها"، منها: قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنك معه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر مجسمات تاريخية وأطالس عصرية وتقنيات إبداعية ما يجعل الزائر يعيش تلك الحقبة وذلك الزمان بوجدانه الإيمانية بمزيد من التفكر والتذكر والاعتبار وكأنه يعيش تلك الرحاب.

كما يشتمل المتحف على قسمٍ إبداعيٍّ كبيرٍ عن الحج والعمرة والزيارة، وقسم الحجرة النبوية الشريفة، وهو قسمٌ خلابٌ يأخذ الزائر وكأنه داخل تلك الحجرة الشريفة عبر تقنية الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، إضافة إلى قسم: "أعظم منبر بالدنيا"، وهو قسم يتعرَّف فيه الزائر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته وكأنه يراه، وقسم يشتمل على عرض وثائقي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة والحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.