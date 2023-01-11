شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجلسة النيابية فى لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، ليتم عقدها يوم الخميس بالأسبوع المقبل الموافق 19 يناير الجاري، وذلك حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي وافته المنية اليوم.
ونعى بري وفاة الرئيس السابق للمجلس حسين الحسيني، مؤكدا أنه كان قامة وطنية من قاماته التي نذرت كل حياتها دفاعاً عن الوطن وعن إنسانه ووحدة ترابه وهويته الوطنية والقومية.