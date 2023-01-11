شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجلسة النيابية فى لبنان لانتخاب رئيس جديد للبلاد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، ليتم عقدها يوم الخميس بالأسبوع المقبل الموافق 19 يناير الجاري، وذلك حدادا على وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي وافته المنية اليوم.