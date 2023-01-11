شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 21 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أغلب الاعتقالات جرت في جنوب الضفة، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين بينهم أربعة أشقاء، من مُحافظة "الخليل"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم". وفي منطقة وسط الضفة، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من بلدتي دقو وصور باهر التابعتين لمحافظة القدس، فيما جرى اعتقال فتيين من بلدة "نعلين" التابعة لرام الله. وفي الشمال، جرى اعتقال شاب من قرية "فحمة" التابعة لمحافظة "جنين".

وفى وقت سابق، أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا فى العشرينيات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.

وكانت قوة خاصة تابعة للاحتلال "مستعربون" تسللت إلى المخيم وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز والأعيرة النارية تجاه الشبان. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية لمنطقة بئر يعقوب، شرقي مخيم بلاطة، كما داهمت عدة منازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

من جانب أخر أكد السفير الأمريكى لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم الأربعاء، رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطانى وعمليات الضم التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية .