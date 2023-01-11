شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السعودى: المملكة حريصة على نجاح مؤتمر التعدين وتحقيق أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر الخريف، اليوم الأربعاء، حرص المملكة على نجاح النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولى الذى تستضيفه الرياض من 10-12 يناير الجارى، وتحقيق أهدافه.

وقال الخريف - فى كلمته خلال فاعليات انطلاق مؤتمر التعدين الدولى 2023 في الرياض، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية - إن المنتدى يعد مبادرة أسست لسد الفجوة التي تم تحديدها فى قطاع التعدين مع بناء استراتيجية المعادن بالمملكة.

وأضاف أن إفريقيا ووسط وغرب آسيا توفر 33% من الموارد المعدنية للعالم، لافتا إلى أن المنطقة تنقصها منصة تجمع الشركات والمؤسسات والمنظمات.

وتابع "حان الوقت لتوسيع نطاق التعدين فى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يبحث تطوير خارطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة، يشهد مشاركة ألفي ممثل من 130 دولة و200 متحدث، ومشاركة ممثلي الحكومات والعاملين في الصناعة وقادة الاستثمار، بالإضافة إلى موردي التكنولوجيا والمثقفين والمجتمع المدني في مؤتمر التعدين".