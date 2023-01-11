شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترفض التوسع الاستيطانى الإسرائيلى وضم الأراض الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكى لدى إسرائيل توم نايدس، اليوم الأربعاء، رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطانى وعمليات الضم التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية .

وقال توم نايدس، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم فى القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.