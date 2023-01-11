شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربي ورئيسة الجمعية الوطنية لمالاوي يجريان محادثات بالرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، محادثات الثلاثاء بالعاصمة الرباط، مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، كاثرين جوتاني هارا.



ويندرج هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي تجريها جوتاني هارا للمغرب على رأس وفد برلماني كبير.

وكانت رئيسة الجمعية الوطنية في مالاوي، قد خاضت،الاثنين، محادثات مع رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، وكذلك مع وزير الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقر المنظمة في الرباط اليوم، وفدين أحدهما من النادي الدبلوماسي بالمغرب، برئاسة السفير الطيب الشودري، رئيس النادي، والثاني من المجلس العلمي لمدينة الرباط، برئاسة محمد أصبان، رئيس المجلس، حيث قام الوفدان بجولة في أجنحة وأقسام المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليًا.

وخلال اللقاءين، أوضح المدير العام للإيسيسكو أن هذا الصرح العلمي، الذي يقدم السيرة النبوية المشرفة بأحدث طرق العرض التكنولوجية، هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب.

وأضاف أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الجمهور المغربي بكل فئاته العمرية، ومن المقيمين والزائرين للمملكة، من جميع أنحاء العالم، وتجاوز عدد زواره 250 ألف زائر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وثمّن رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط مبادرة إنشاء المعرض والمتحف في مدينة الأنوار، مشيرًا إلى أنه يمثل رسالة حضارية سامية؛ إذ يقدم السيرة النبوية العطرة إلى الأجيال الجديدة بأساليب تكنولوجية تقربهم منها.