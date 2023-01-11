شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كينيا يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان ويشيد بالعلاقة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس جمهورية كينيا، وليام روتو، بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات بين السودان وبلاده، ورغبة البلدين لتعزيزها على المستويات كافة.



ذكر ذلك، إعلام مجلس السيادة بالسودان، لافتًا إلى أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الكيني بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي مع نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحضور نائب الرئيس الكيني ريجاثي جاشجوا، والسفير السوداني بنيروبي كمال جبارة؛ لبحث مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين وشعوب المنطقة.



من جانبه، جدد نائب رئيس مجلس السيادة، التهنئة للرئيس الكيني، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، معربًا عن تقدير السودان، للدور الكبير الذي تقوم به كينيا، على مستوى القارة الافريقية والمنطقة، مشيدًا بمستوى علاقات البلدين، ورغبتهما للدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح شعبيهما.



وقدّم نائب رئيس مجلس السيادة إلى الرئيس الكيني، شرحًا عن الأوضاع السياسية بالسودان، على ضوء الاتفاق الإطاري، الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، والرغبة في العودة إلى المسار الديمقراطي، من خلال استكمال الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات بالبلاد.



كما استعرض نائب رئيس مجلس السيادة، الجهود التي يبذلها السودان، لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان والمنطقة، داعيًا إلى تكثيف العمل المشترك، من أجل النهوض بمنظمة الإيجاد، لأداء دور أكبر في المنطقة، وتفعيل آليات العمل المشترك، خاصة اللجان الوزارية، وتنسيق الجهود المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري.