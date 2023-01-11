شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن مؤكدا أهمية تنفيذ "المدينة الجديدة": لاستيعاب الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع "المدينة الجديدة"، ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة.

ولفت خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، إلى "ضرورة أن تستوعب "المدينة الجديدة" الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، وتعمل على تحسين نوعية الحياة والتخفيف من الضغط على مرافق مدينتي عمان والزرقاء، وأن تكون نموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص"، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.

ومن المزمع إقامة مشروع "المدينة الجديدة" على بعد نحو 40 كيلو مترا عن وسط العاصمة عمان، و31 كيلو مترا عن مدينة الزرقاء، وستقام على أرض مملوكة للدولة، كما أنها محاطة بأراض للدولة، مما سيسهل الإجراءات واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم.