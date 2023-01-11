شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية وسفير إيطاليا يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مع السفير الإيطالي فابريزيو ساجيو، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في جميع المجالات.



جاء ذلك - وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية - خلال استقبال رئيس الحكومة التونسية السفير الإيطالي لدى بلادها.

ونقل البيان إعراب السفير الإيطالي عن مساندة بلاده لتونس في مسارها الإصلاحي ودعمها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعلى صعيد الشأن الداخلي، أكدت رئيسة الحكومة التونسية أهمية الدور الذي تلعبه دار الإفتاء التونسية (ديوان الإفتاء) في التصدي لتيارات التطرف والانغلاق والمحافظة على قيم التسامح والإخاء والتكافل، وذلك خلال لقائها بمفتي الجمهورية التونسية فضيلة الإمام هشام بن محمود وذلك لتهنئته بتولي هذا المنصب.

وأشارت إلي دعم ومساندة الحكومة لعمل ديوان الإفتاء للحفاظ على المكاسب واتباع المنهج الإسلامي المتفتح والمتسامح الذي يبني الأوطان ويحصن النشء والأجيال القادمة من كافة أشكال الغلو والتطرف.

من جانبه، أكد مفتي الجمهورية التونسية أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان متميزا، مشددا على أن عمل الديوان سيكون ثابتا أساسيا فيه خدمة الدين الإسلامي وبناء الوطن.