شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفقراء فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الاتحاد الأوروبي، مبادرتين جديدتين بقيمة 25 مليون يورو لدعم الفئات الفقيرة في لبنان، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء، إن المبادرتين تندرجان في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للأحداث العالمية على الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن المبادرتين توفران الأموال، لتقديم مساعدات مباشرة لـ 7245 عائلة لبنانية فقيرة مؤلفة من 41257 فردا مسجلة في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي: "في المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية".

وأكد على ضرورة "زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي".

ومن المقرر أن يجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

ويعاني لبنان منذ عام 2019 من أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ 3 أزمات في العالم، وتسببت في انهيار مالي ومعيشي ونقص في الوقود والطاقة والأدوية.