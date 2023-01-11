شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: خصصنا 623 مليون دولار لتمويل "المدينة الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية الخاصة بمشروع "المدينة الجديدة" يحتاج عامين، وأن الحكومة الأردنية خصصت النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية لها في عام 2025، ومن المتوقع استكمالها في عام 2030.

وأضاف الخصاونة، خلال الاجتماع مع ملك الأردني، عبد الله الثاني، أنه "سيتم تخصيص مبلغ 623 مليون دولار أمريكي من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية لمشروع "المدينة الجديدة"، بمعدل 70 مليون دولار سنويا".

وستشمل "المدينة الجديدة" في الأردن، استدامة الموارد من مياه وطاقة متجددة، واستخدام النقل الحديث، لتكون مدينة صديقة للبيئة وجاذبة للسكان، وستكون نواتها وامتدادها المستقبلي هو المجمع الحكومي، الذي سيضم عدد من المؤسسات الرسمية غير السيادية، والمعززة بمناطق سكنية وعناصر الجذب الأخرى من ترفيه ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومرافق عامة.