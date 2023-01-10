شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى عراقى: مسلحون يهاجمون المواطنين فى مدينة الصدر شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، مهاجمة مسلحين مجهولين إحدى المناطق فى مدينة الصدر الواقعة شرقى العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المواطنين بالقرب من إحدى المقاهي في مدينة الصدر الواقعة شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب الهجوم الإرهابي.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية قامت فور وقوع الهجوم بتطويق المنطقة بالكامل، فيما تسعى التحقيقات لمعرفة دوافع وملابسات هذا الحادث الإرهابي.

يأتي هذا الهجوم المسلح في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من وقوع خروقات وهجمات إرهابية خلال انعقاد مباريات دور المجموعات لبطولة "خليجي 25"، التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات، وهي: (العراق، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، اليمن).