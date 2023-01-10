شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة نيابية جديدة بعد غد لانتخاب رئيس للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لعقد جلسة جديده لانتخاب رئيس للبلاد فى تمام الساعة 11 صباح بعد غد الخميس "بتوقيت بيروت"، بمقر المجلس النيابى بالعاصمة بيروت.

وتعد الجلسة هي الأولى في العام الجديد والحادية عشر منذ انعقاد أول جلسة لانتخاب الرئيس الجديد في 29 سبتمبر من العام الماضي، حيث لم تسفر الانتخابات التي تجري بين أعضاء المجلس النيابي عن حصول أي من المرشحين على النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالرئاسة.

ويشترط الدستور اللبنانى حصول المرشح على أصوات 86 عضوا على الأقل من بين 128 نائبا في الجولة الأولى للانتخاب بالجلسة، فيما يفوز من يحصل على أغلبية 65 صوتا فقط في الجولة الثانية بالجلسة ذاتها، في حال الحفاظ على استمرار النصاب القانوني لعقد الجلسة والمبالغ 86 عضوا.