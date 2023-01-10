شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: بصق الرضيع للطعام يعد أمرا طبيعيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن بصق الرضيع للطعام يعد أمرا طبيعيا.

وأوضحت الرابطة أن ذلك يرجع إلى عدم اكتمال نمو العضلة العاصرة الموجودة بين المعدة والمريء لدى الطفل الرضيع.

باحثون: بصق الرضيع للطعام يعد أمرا طبيعيا

وأضافت أن هذه العادة غالبا ما تختفي من تلقاء نفسها مع إتمام الرضيع لعامه الأول تقريبا؛ حيث يكتمل نمو هذه العضلة.

وأشارت الرابطة إلى أن بصق الرضيع للطعام يستلزم استشارة الطبيب في حال ملاحظة عدم ازدياد وزن الطفل على مدار فترة زمنية طويلة أو إصابته بالقيء بصورة مستمرة أو معاناته من مشاكل في التنفس؛ حيث ينذر ذلك بإصابته بمرض الارتجاع المعدي المريئي، والذي يتسبب في ارتداد الطعام من المعدة بشكل مستمر، ما قد يؤدي إلى إصابة المريء بالالتهابات.

وغالبا ما تساعد الأدوية المضادة للحموضة على علاج هذه الحالة لدى الكثير من الأطفال الرضع، بينما قد يصل الأمر إلى حد التدخل الجراحي في حالات الإصابة الشديدة.

تبحث الكثير من الأمهات عن جدول التسنين عند الرضع لمتابعة تطورات ظهور الأسنان، ومعرفة الأعراض التي قد تصيب الأطفال للتعامل معها بحرص.

جدول التسنين عند الرضع (Teething) لمتابعة بداية ظهور الأسنان اللبنية من عمر 3 أشهر إلى عمر 12 شهرًا، والتي قد تحتاج إلى عدة سنوات حتى تظهر كاملة. يتسبب ظهور الأسنان للطفل بالشعور بالألم وعدم الراحة، حيث يحتاج الطفل إلى استخدام مسكن لتخفيف الألم والاهتمام به وقضاء الوقت معه لتهدئته.

جدول التسنين عند الرضع ما هو؟

هو جدول يوضح مراحل ظهور الأسنان عند الرضيع بالترتيب حسب عمر الطفل، وذلك حسب مواعيد محددة، كالتالي:

القواطع الوسطى المركزية السفلية تظهر من عمر 6 شهور حتى عمر 10 شهور.

القواطع الوسطى المركزية العلوية تظهر من عمر 8 شهور حتى عمر 12 شهر.

بينما تظهر القواطع الجانبية العلوية من عمر 9 شهور حتى عمر 13 شهرًا.

أما القواطع الجانبية السفلية تظهر عند عمر 10 شهور حتى عمر 16 شهرًا.

الضرسان الأماميان في الفك العلوي يظهران عند عمر 13 شهر حتى عمر 19 شهرًا.

الضرسان الأماميان في الفك السفلي يظهران عند عمر 14 شهر حتى عمر 18 شهرًا.

النابان في الفك العلوي يظهران عند عمر 16 شهر حتى عمر 22 شهرًا.

النابان في الفك السفلي يظهران عند عمر 17 شهر حتى عمر 23 شهرًا.

الضرسان الخلفيان في الفك السفلي يظهران عند عمر 23 شهر حتى 31 شهرًا.

الضرسان الخلفيان في الفك العلوي يظهران من عمر 25 شهر حتى 33 شهرًا.

ما هي أهم أعراض التسنين عند الرضع؟

جدول التسنين عند الرضع شهر بشهر

هناك بعض الأعراض المميزة للتسنين عند الرضع، كما يلي:

صعوبة في النوم وأرق بسبب الشعور بالألم.

عدم انتظام في الرضاعة.

حكة في الفم وفرك اللثة.

ارتفاع في درجة الحرارة.

احمرار اللثة وانتفاخها.

احمرار الخدين.

العض أو المص.

سيلان اللعاب.

بكاء متواصل.

الإصابة بإسهال.

اكتشفي: علامات التسنين عند الرضع وكيف تساعدي طفلكِ ليتجاوز هذه المرحلة.

قد يولد بعض الأطفال ونجد أن لديهم سن أو اثنين، والذي يعتبر أمر طبيعي، فمن الممكن أن يبدأ بعض الأطفال بالتسنين مبكرًا أثناء فترة الحمل أو عند عمر الشهرين.

وعلى النحو الآخر فقد يتأخر ظهور الأسنان عند بعض الأطفال حتى عمر عام، ولكن إذا استمر أكثر من ذلك، فيجب استشارة طبيب أسنان متخصص للأطفال وعمل أشعة على فك الرضيع للاطمئنان على وجود خنادق الأسنان.

من غير المعلوم كم من الوقت يستغرقه ألم التسنين، فقد يستمر شهرًا كاملًا، فينصح برعاية الصغير والاهتمام به، يكون ألم التسنين مرتبط بظهور القواطع الأولية، وبعد ظهورها يهدأ الرضيع ويخف الألم تدريجيًا.

تمر جميع الأطفال الرضع بمرحلة التسنين، والتي تختلف أعراضه من طفل لآخر، لذلك ننصح كل أم بمتابعة جدول التسنين عند الرضع وملاحظة التطورات التي تطرأ على طفلها حتى تنتهي هذه المرحلة بأمان.