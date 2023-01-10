شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يصل أبو ظبى السبت ويلتقى نظيره الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث رئيس كوريا الجنوبية في زيارة إلى الإمارات، يوم السبت المقبل، فرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، خلال الزيارة التي ستمتد عدة أيام، سيلتقي الرئيس يون سوك يول رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الإماراتي والكوري "علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين".

كما ستتطرق المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بجانب لقاء الرئيس الكوري الجنوبي عدد من المسؤولين في الإمارات وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.

وسيحضر يون فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة".