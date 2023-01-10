شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وإسرائيل تستعرضان تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، مع آيتان نائي سفير إسرائيل لدى البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعرضا سبل توطيد العلاقات القائمة على مختلف المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الزياني، سفير إسرائيل لدى البحرين، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة المنامة، حسبما ذكرت وكالة الانباء البحرينية (بنا).