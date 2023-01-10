شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية ينفى التدخل فى عمل السلطة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن رئيس الحكومة لا يتدخل في عمل السلطة القضائية، مشيرا إلى مبادرة ميقاتي إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات والالتزام بأحكام القضاء.

ونفى المكتب الإعلامي في بيان ما تردد حول تدخل مزعوم لرئيس الحكومة في ملفات قضائية يجري التحقيق فيها حاليا.

وشدد المكتب على أن ما تردد هو مختلق ولا أساس له، معتبرا أنه يتم الترويج له في سياق الحملات السياسية المتعددة الأهداف. وقال " ميقاتي يتعرض لحملات لأهداف معروفة".

يذكر ان مستشار رئيس الحكومة اللبنانية فارس الجميل كان قد أعلن إن هناك اتصالات يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث ملف أزمة الكهرباء بالبلاد، مشددا على أن ميقاتي يرفض الضغوط التي تمارس لتمرير سلفة الكهرباء خارج الأصول القانونية والدستورية.