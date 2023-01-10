شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاليفورنيا.. أوامر بالإخلاء تحسبا لفيضانات وانهيارات أرضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر إخلاء فورية يوم الاثنين لجميع سكان مونتسيتو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأجزاء من سانتا باربرا وغيرها من البلدات المجاورة بسبب ارتفاع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية بسبب سلسلة من العواصف الممطرة الغزيرة في الآونة الأخيرة.

واجتاحت كاليفورنيا عاصفة هائلة أطلق عليها خبراء الأرصاد اسم "إعصار القنبلة" ومن المتوقع أن تسبب فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولاية.

وجاء تحذير الإخلاء، الذي نشرته إدارة مكافحة الحرائق في مونتسيتو على تويتر، بعد خمس سنوات من انهيارات أرضية وقعت في منحدرات التلال التي دمرتها حرائق الغابات ومنحدرات الوادي حول جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا في يناير كانون الثاني 2018.