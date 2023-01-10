شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاتف جديد من سامسونج.. سعر وموصفات Galaxy A14 5G والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرحت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy A14 5G الجديد من الفئة الأساسية بسعر يبلغ نحو 200 دولار.

أوضحت الشركة الكورية الجنوبية، أن هاتفها الذكي Galaxy A14 5G الجديد، الذي يدعم شبكة 5G، يمتاز بشاشة Infinity-V قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح FHD+، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.

وينبض بداخل الهاتف معالج ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 أو 6 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تجهيز الهاتف الذكي Galaxy A14 5G الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل Android 13، ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة.

قالت شركة سامسونج إن أرباحها التشغيلية من المحتمل أن تنخفض بنسبة 69% على أساس سنوي في الربع الأخير بسبب انخفاض الطلب على الرقائق والأجهزة المنزلية وسط مخاوف من الركود.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم قدرت أرباحها التشغيلية من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر بنحو 4.3 تريليون وون(3.4 مليارات دولار)، بانخفاض عن 13.87 تريليون وون قبل عام.

وقالت الشركة في تقرير دوري إنه من المحتمل أن تنخفض مبيعاتها بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 70 تريليون وون في الربع الأخير من عام 2022 من 76.57 تريليون وون في نفس الفترة من عام 2021.

ومن المقرر أن تعلن سامسونج أرباحا مفصلة في وقت لاحق من الشهر الجاري.