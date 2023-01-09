شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على شبكتين تابعتين لـ"داعش" خططتا لتفجيرات فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات العراقية القبض على شبكتين تابعتين لتنظيم داعش الإرهابي، خططتا لتفجيرات قبل رأس السنة في أربيل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وفى سياق أخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومى وضعت الشباب فى مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان له، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "السوداني ترأس اجتماعا متقدما للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".