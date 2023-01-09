شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 61 عنصرا من مليشيات الخوارج بمحافظة شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى مقتل 61 من عناصر مليشيات الخوارج، وإصابة آخرين، فى عملية مخططة نفذتها قوات أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الجيش - فى بيان اليوم الاثنين، أن العملية استهدفت تجمعا لحوالى 150 من مليشيات الخوارج، كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي على الجيش الصومالى فى بساتين منطقة "حوادلي" بمحافظة "شبيلى الوسطى"، كما أسفرت العملية عن تدمير سيارتين مفخختين.

يذكر أن الجيش الصومالى نجح، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، فى تحرير العديد من مناطق فى محافظات البلاد من فلول مليشيات الخوارج وتقويض قدراتها.

