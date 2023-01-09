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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد، يوم الثلاثاء، 10 يناير/كانون الثاني، طقسًا باردًا في ساعات الصباح الباكر.

تعرف على حالة الطقس في مصر غدا

ويكون الطقس- وفقًا لبيان صادر عن الهيئة- لطيفًا خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلًا على غالبية الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن يشهد، يوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة: العظمى 19 والصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 13

مطروح: العظمى 19 والصغرى 12

سوهاج: العظمى 21 والصغرى 09

قنا: العظمى 21 والصغرى 10

أسوان: العظمى 22 والصغرى 11

فصل الشتاء هذا العام طبقًا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهي يوم الإثنين 20 مـارس/آذار.

وشهدت مصر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، موجة شديدة من الأمطار والسيول وتساقط الثلوج، ما أدى لإغلاق طرق رئيسية وانقطاع الكهرباء.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى وشكّلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات لمتابعة جهود التعامل مع سقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ في المحافظات.