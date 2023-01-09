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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف فريق من علماء جامعة أوساكا اليابانية، أن شرب القهوة يضاعف خطر الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم.

دراسة: القهوة تضاعف خطر الموت لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم

وتشير مجلة Journal of the American Heart Association، إلى أن دراسات سابقة، أظهرت أن تناول فنجان من القهوة يوميا، يزيد من احتمال البقاء على قيد الحياة بعد النوبة القلبية، كما يمنع إصابة الأشخاص الأصحاء باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغة. كما أظهرت نتائج دراسات أخرى، أن تناول القهوة بانتظام، يساهم في تخفيض خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل النوع الثاني من السكري وبعض أنواع السرطان. ولكن في نفس الوقت، يؤدي تناول كمية كبيرة من القهوة، إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، والقلق واضطراب ضربات القلب والنوم.



ولكن الباحثين ركزوا اهتمامهم في هذه الدراسة التي شارك فيها أكثر من 6570 رجلا وأكثر من 12 ألف امرأة، أعمارهم 40-79 عاما، على مستوى تأثير القهوة والشاي الأخضر في حالة الأشخاص الذين يعانون من مستويات مختلفة لارتفاع ضغط الدم، حيث قسموا ضغط الدم إلى خمس فئات: ضغط الدم الطبيعي (أقل من 130/85 ملم زئبق)، مرتفع ضمن الحدود الطبيعية (130-139/ 85-89 ملم زئبق)، ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى (140-159/ 90-99 ملم زئبق، الدرجة الثانية (160-179 / 100-109 ملم زئبق) والدرجة الثالثة (أكثر من 180\110ملم زئبق). واعتبروا الفئتين الأخيرتين مثابة حالة من ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد.

وقد أخذ الباحثون البيانات الخاصة بنتائج الفحوصات الطبية والمعلومات التي ذكرها كل مشترك في الاستبيان الخاص بتقييم نمط الحياة والنظام الغذائي وتاريخ تشخيص المرض ومساره. وخلال 19 عاما من المتابعة توفي 842 مشتركا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت نتائج تحليل هذه البيانات، أن تناول كوبين من القهوة أو أكثر في اليوم، يضاعف من خطر وفاة الأشخاص الذين ارتفاع مستوى ضغط دمهم 160\100 ملم عمود زئبق وأعلى، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة. كما تبين أن تناول كوب واحد من القهوة أو من الشاي الأخضر يوميا لا يزيد من احتمال الإصابة بأي فئة من فئات ضغط الدم.

ووفقا للباحثين، تشير هذه النتائج، إلى ضرورة تحكم من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بتناول القهوة. لأن أضرار الكافيين قد تتفوق على تأثيره الإيجابي. وبالنسبة للشاي الأخضر فإنه يحتوي على البوليفينول الذي يعتبر من مضادات الأكسدة المهمة.

أعلنت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، أخصائية الغدد الصماء، أن الدراسات الأخيرة أظهرت فائدة القهوة للأشخاص الأصحاء وكذلك لبعض الأمراض.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة "prime" الروسية للأنباء ولكن هناك فئة من الناس عليهم تجنب تناول القهوة.

وتضيف، يشمل هذا الأمر قبل كل شيء الأطفال دون سن 12 عاما، والنساء الحوامل والمرضعات. حيث يمكن أن يتضمن النظام الغذائي كوبا واحدا من القهوة في اليوم. وبالنسبة للأشخاص الأصحاء 2-3 أكواب في اليوم.

وتقول: "يجب مراعاة هذه القاعدة من قبل النساء الحوامل والمرضعات. فزيادة كمية الكافيين يمكن أن تؤثر سلبا في صحة الجنين، لأنه يسبب زيادة في ضربات القلب".

وتضيف، إن استهلاك كمية كبيرة من القهوة، يمكن أن يخفض من امتصاص الحديد في الأمعاء عند النساء، ما قد يؤدي إلى إصابة الطفل الرضيع بفقر الدم. وهناك بيانات تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من القهوة يسبب للطفل الرضيع القلق واضطراب النوم.

وتشير، إلى أن القهوة ضارة أيضا للأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب. ويشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام دقات القلب والرجفان الأذيني، وكذلك ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. كما يمكن أن تسبب القهوة ارتفاع ضغط الدم. لذلك على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم التقليل أو التخلي عن تناول القهوة والأفضل استشارة الطبيب بشأن ذلك.

وتقول: "في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، تعمل قاعدة "تأثير الجرعة". أي الجرعة الكبيرة تزيد المخاطر والعكس صحيح".

وتضيف، تناول أكثر من 4-5 أكواب من القهوة في اليوم، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة الأشخاص الذين أعمارهم فوق 50 سنة.

وتشير، إلى أن القهوة تعرقل امتصاص بعض الأدوية، مثل هرمون الثيروكسين وادوية مرض السكري وهشاشة العظام.

وتقول: "يجب على الطبيب، تحذير المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية بشأن الوقت الذي يجب فيه الحد من تناول القهوة (عادة بعد 40-60 دقيقة من تناول الدواء)، وإلا قد لا يكون العلاج فعالا".