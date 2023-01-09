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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحدث موسم الإنفلونزا بشكل عام خلال الخريف والشتاء وأوائل الربيع. وهذا العام، تشهد حالات الإنفلونزا ارتفاعا في عدد حالات دخول المستشفى وشدة المرض.

حالات قاتلة يمكن أن تسببها الإنفلونزا

وفي معظم الحالات، يتعافى المصابون بالإنفلونزا في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بالنسبة لبعض المرضى غير المحظوظين، يمكن أن يتطور الفيروس إلى واحد من عدة حالات مميتة.

1. المشكلات العصبية

في حالات نادرة ولكنها شديدة، يمكن أن يتسبب فيروس الإنفلونزا في حدوث التهاب في الدماغ، يُعرف باسم التهاب الدماغ، وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

ووفقا للطبيبة سارة غارفيس، يمكن أن تجعلك هذه الحالة تشعر "بتوعك شديد. ويشعر الأشخاص الذين يعانون منها في كثير من الأحيان بالارتباك وفقدان الوعي".

2. الإنتان

الإنتان هو حالة قد تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى. وعندما تهاجم عمليات مكافحة العدوى الجسم، فإنها تتسبب في عدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية.

وقد يكون من الصعب اكتشاف الحالة. وقالت الدكتورة سارة إن البالغين الذين يصابون بهذه الحالة من المحتمل أن يكون لديهم "انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم، ويشعرون بالارتباك، ويعانون من تلعثم في الكلام، وضيق في التنفس، وقد يفقدون الوعي".

وأضافت أن "الأطفال تظهر عليهم أعراض أقل ولكن من المحتمل أيضا أن يصابوا بفقدان الوعي".

3. نوبات الربو

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الربو، فإن الإصابة بالإنفلونزا يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بنوبة الربو.



ويمكن أن يسبب فيروس الإنفلونزا تورما وضيقا في مجرى الهواء. ما قد يؤدي إلى نوبة قاتلة، حسب جمعية الربو والرئة الخيرية.

وقالت الدكتورة راشيل وارد لصحيفة "ذي صن" البريطانية، إن المصابين بالربو والإنفلونزا من المرجح أن يشعروا بضيق في التنفس وصفير وتفاقم السعال.

4. الالتهاب الرئوي

تعد الإنفلونزا سببا شائعا للالتهاب الرئوي، وهي عدوى تصيب الرئتين.

ووأوضحت الدكتورة غارفيس أن "الالتهاب الرئوي يمكن أن ينتج عن الإنفلونزا نفسها، أو يمكن أن تصاب به كعدوى بكتيرية ثانوية بعد أن تضعف الإنفلونزا مناعتك".

وأضافت: "بعض الأعراض الشائعة هي ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة وسعال مصحوب بالدم والشعور بالتعب الشديد".

ومن أجل تقليل فرصتك في الإصابة بعدوى الرئة عند الإصابة بالإنفلونزا، اقترحت الدكتورة راشيل أخذ أنفاس عميقة منتظمة لتوسيع صدرك بالكامل.

وأوضحت أن "عشرة في الساعة مثالية. وأيضا، استيقظ بانتظام وتجول في المنزل لتحسين تمدد الرئة. وإذا كنت مدخنا، فمن المرجح أن تصاب بعدوى في الصدر، لذا فهذا سبب آخر للإقلاع عن التدخين".

5. اعتلال عضلة القلب والتهاب عضلة القلب

يشير اعتلال عضلة القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على بنية القلب، بينما التهاب عضلة القلب هو التهاب في جدار عضلة القلب يمكن أن يتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.



وتعد الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا من بين الأسباب الرئيسية للمرض.

وقالت جويل روز، الرئيسة التنفيذية لاعتلال عضلة القلب في المملكة المتحدة: "خلال موسم الإنفلونزا الشتوي، من المهم أن يتعرف الناس على علامات وأعراض أمراض القلب مثل اعتلال عضلة القلب والتهاب عضلة القلب. مع انتشار حالات الإنفلونزا ونزلات البرد، يجب على الناس الاستماع إلى أجسادهم. وإذا كانوا قلقين، يجب عليهم زيارة الطبيب العام أو إعادة زيارته في أسرع وقت ممكن".

ووفقا لجمعية القلب البريطانية الخيرية، فإن الأعراض الرئيسية لهذه الحالات هي ضيق التنفس أو صعوبة التنفس، خاصة مع المجهود البدني.

والإرهاق والتورم في الكاحلين والقدمين والساقين والبطن والأوردة في الرقبة هي أيضا أعراض شائعة لأمراض القلب.

6. بكتيريا المكورات العنقودية أ

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أن العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا، تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى المميتة بكتيريا المكورات العنقودية أ (Strep A).

ووجدت دراسة أجريت على الفئران أن فيروس الإنفلونزا يضعف جهاز المناعة ما يعني أن أولئك الذين يصابون ببكتيريا المكورات العنقودية أ أثناء الإصابة بفيروس الإنفلونزا هم الأكثر عرضة للإصابة بالبكتيريا العنقودية القاتلة.



وهناك أربع علامات رئيسية على كتيريا المكورات العنقودية أ يجب الانتباه إليها، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS):

- حمى (تعني ارتفاع درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية)

- آلام عضلية شديدة

- ألم عضلي موضعي

- احمرار في موقع الجرح

قد يكون الاستحمام في الليل أفضل الخيارات للكثيرين، للتخلص من الأوساخ والعرق المتراكم على الجسد والشعر طوال اليوم، قبل الخلود إلى النوم.

وعندما يتعلق الأمر بالنوم مع شعر مبلل، فقد يكون هناك الكثير من النظريات التي كبرنا علينا، والتي تقول إن هذه الممارسة يمكن أن تتسبب في إصابتنا بنزلة البرد.

وسواء تعرضت إلى المطر في الخارج أو ذهبت إلى الفراش بشعر مغسول حديثا، فقد تشعر بعدم الارتياح بشأن ترك شعرك مبللا لفترة طويلة من الوقت.

وبالنظر إلى أن موسم البرد والإنفلونزا، إلى جانب "كوفيد-19"، ما يزال في ذروته، فإن الكثيرين يرغبون في تجنب الإصابة بالمرض قدر الإمكان، ومن ذلك تجنب النوم بشعر مبلل.

وعلى الرغم مما يقوله لك والداك وأجدادك، فإن الشعر المبلل في الواقع، لا يسبب الزكام.

وأوضح كريستوفر أهليروب، المدير التجاري لشركة Enzymatica (المصنعة لمنتجات الحماية من البرودة) إن الزكام ناتج عن عدوى من فيروس نزلات البرد، ويعتقد أن هناك أكثر من 200 نوع مختلف. ومع ذلك، فقد جاءت الأسطورة من مكان ما.

وقال أهليروب: "إذا كان جهاز المناعة ضعيفا بالفعل، فإن البرودة الشديدة يمكن أن تزيد من إضعافه. والشعر المبلل في الظروف الباردة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في درجة حرارة الجسم ما قد يكون له تأثير سلبي على جهاز المناعة الضعيف، لذلك من الأفضل تجنب الدخول في البرد بشعر مبلل".

وعلاوة على ذلك، فإن النوم بشعر مبلل ليس جيدا لفروة الرأس. وتوضح الدكتورة رولاندا ويلكرسون، كبيرة العلماء في شركة "هيد آند شولدرز": "إن أكبر مشكلة تواجه فروة رأسك عندما يتعلق الأمر بالشعر المبلل لها علاقة كبيرة بالفطريات. فروة رأسك الدافئة والرطبة هي البيئة المثالية لنمو الملاسيزية الكروية ويمكن أن تؤدي إلى ظهور قشرة الرأس".

وتابعت: "فروة الرأس موطن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الميكروبات، ومعظمها غير ضار إلى حد ما. ومع ذلك، يمكن أن يكون بعضها، مثل الملاسيزية الكروية (Malassezia globosa)".

وتعد "الملاسيزية الكروية" طبيعية تماما، ولكنها تسبب تهيجا وجفافا وحكة وتقشرا لدى نصف سكان العالم، وهو قشرة الرأس. وهنا يمكن أن يتسبب الشعر المبلل في حدوث مشكلة.

وكشفت ويلكرسون: "النوم بشعر مبلل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مماثلة: يمكن أن تلتصق وسادتك بالرطوبة، وتحافظ على رطوبة رأسك لفترة أطول - ما يجعل الظروف مثالية لنمو الملاسيزية الكروية".

وإذا ذهبت إلى الفراش بشعر رطب أو مبلل، فقد تتسبب أيضا في تلف خصلات شعرك الجميلة، وتشرح الدكتورة ويلكرسون: "هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن الشعر المبلل أضعف وأكثر عرضة للتلف أو التقصف. وقد تستيقظ وأنت تعاني من تكسر وتجعد، وسيظهر ذلك بمرور الوقت".

وأشارت إلى أن ضفر الشعر أو ربطه لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع لأن هذه التصفيفات تضيف مزيدا من التوتر إلى الخصلات. وإذا علقت في هطول أمطار غزيرة أو غسلت شعرك للتو، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو تجفيفه في أسرع وقت ممكن.

وحتى إذا كنت لا ترغب في استخدام الحرارة، فإن إزالة الماء الزائد بمنشفة رأس سيساعدك.

ويمكن إضافة قناع مغذ للشعر أو مصلا أو بعضا من زيت جوز الهند إلى أطراف الشعر إذا كنت تريد أن يجف شعرك بشكل طبيعي، حيث يساعد ذلك على حماية شعرك أثناء البلل.