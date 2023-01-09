أبو الغيط يعرب عن حزنه إزاء مشاهد اقتحام المؤسسات الدستورية فى البرازيل

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن حزنه إزاء مشاهد اقتحام مؤسسات دستورية فى البرازيل.

وقال أبو الغيط ـ فى تغريدة له على "تويتر": حزنت كثيرا لمشاهد اقتحام المؤسسات الدستورية البرازيلية من جانب جماهير غير منضبطة، وبشكل ذكرنا بأحداث فى دول أخرى".

وأضاف" أن البرازيل دولة صديقة ومحبوبة من الجميع، ويؤسفنا أن تشهد مثل تلك الأحداث متمنيا للرئيس الصديق لولا داسيلفا كل التوفيق في إدارة شؤون هذه الدولة المهمة".