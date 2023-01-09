شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم الاثنين، إلى نيروبي، في زيارة رسمية بدعوة من نائب رئيس جمهورية كينيا ريجاثي جاشجوا.