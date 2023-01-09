شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى ينهى تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الإثنين، أمراً بإنهاء تكليف إياد محمود هادي الجبوري، من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية، وتعيين ماهر حسين رشيد بدلاً منه.

جاء ذلك بناءً على توصيات لجنة تحقيقية من ديوان الرقابة المالية، ونتيجةً للخروقات القانونية والمالية والإدارية التي رافقت عمل هيئة التقاعد الوطنية،

ووجّه رئيس وزراء العراق – بحسب بيان صحفي للحكومة العراقية - الرئيس الجديد للهيئة بالعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملات المتقاعدين، وأتممتها إلكترونياً، وتهيئة مبنى يليق بالهيئة ويوازي ما قدّمته شريحة المتقاعدين من خدمة وظيفية سابقة، وتيسير مراجعات المواطنين وقضاء احتياجاتهم.

كان رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى قد أكد، الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومى وضعت الشباب فى مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء - في بيان له، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "السوداني ترأس اجتماعا متقدما للبحث في إطلاق مبادرة لتأهيل وتدريب وتشغيل الشباب، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين والمستشارين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات".

وأضاف أن "هذه المبادرة ستعمل على فتح أبواب التأهيل وفرص المشاركة أمام شريحة الشباب وتمكينهم وتيسير تواجدهم في سوق العمل"، مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الحكومي وضعت الشباب في مقدمة أهداف استثمار الطاقات البشرية، ووسيلة لرفع قدرات الاقتصاد الوطني عبر تمكين هذه الفئة ودعمها.