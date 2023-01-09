شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب ولاية البليدة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية مدينة البليدة غرب العاصمة بلغت قوتها 3 درجات على سلم ريختر.

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، صباح اليوم الإثنين، تسجيل هزة أرضية بولاية البليدة، بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر.

وجاء في بيان المركز "سجلت هزة أرضية يوم 09 يناير 2022 على الساعة 5 سا و07 د، بلغت 3.0 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد ب 4 كم شمال شرق عين الرومانة، بولاية البليدة".

وأعلن مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، يوم 30 ديسمبر الماضي، تسجيل هزة أرضية بولاية باتنة، بلغت قوتها 3.6 درجات على سلم ريختر.

وأفاد بيان للمركز، أن الهزة سجلت يوم 30 ديسمبر 2022 الساعة 00 سا و37 د، بلغت شدتها 3.6 درجات على سلم ريختر.